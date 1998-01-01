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انخفاض طفيف وأمطار متفرقة

السبت 02 مارس 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض طفيف وأمطار متفرقة


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زحات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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