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طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها

الجمعة 01 مارس 2019 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها


الجزائر /وكالات/

قال مصدر رسمي جزائري ليورونيوز إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً يوم الخميس الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.
وأضاف المصدر، أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.
وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من مارس-آذار وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.
وتشهد الجزائر خروج الألاف من المتظاهرين المطالبين بعدم ترسح بوتفليقة لعهدة خامسة.

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