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رئيس وزراء لوكسمبورغ أمام الزعماء العرب في شرم الشيخ: أنا متزوج من رجل!

الجمعة 01 مارس 2019 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء لوكسمبورغ أمام الزعماء العرب في شرم الشيخ: أنا متزوج من رجل!


شرم الشيخ/ وكالات/

حصل رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي خلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ بمصر.

وكتب الوزير الألماني المكلف بالشؤون الأوروبية ميكايل روت، في تغريدة الخميس "رجل عظيم. شكرا خافيير بيتل"، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن، عن الموقف نفسه، مشيدا بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

من جهته، صرح بيتل، بأن "عدم قول أي شيء لم يكن خيارا". وأعاد نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة "تسي دي اف".

وكتب لايفرت أن خافيير بيتل (45 عاما) قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه "متزوج من رجل" وهو أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة".

وأكد عضو في حكومة بيتل، هذه المعلومات لصحيفة "ليسانسييل" التي تصدر في لوكسمبورغ.

وقال لايفرت إن رد الفعل "تمثل بصمت فاتر من قبل البعض، وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين".

وبيتل متزوج من مهندس معماري منذ 2015 السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

المصدر: أ ف ب 

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