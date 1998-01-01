الجهاد الاسلامي: كسر الحصار هدف سيتحقق و آن الأوان لكسره وإنصاف شعبنا بغزة

غزة / سما/

شدد مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، على أن موقف المؤسسات الحقوقية والانسانية التي ترصد جرائم وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي هو نجاح للرواية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح صحفي: أن الأهم من ذلك هو إدانة ومحاكمة ومحاصرة الاحتلال قانونيا وسياسيا وانسانيا وهذا هو تقضيه العدالة.

ووجه البريم التحية للشعب الفلسطيني الذي يواصل حشده ومسيرته انتصارا لقضيته وحقوقه ومقدساته، رغم الإرهاب الإسرائيلي ورغم التحديات التي تعصف بقضيتنا.

وأكد المتحدث باسم الجهاد الاسلامي، آن الأوان لكسر الحصار وإنصاف الشعب الفلسطيني وتكريمه لا التآمر عليه ومحاصرته، وكسر الحصار هدف سيتحقق وشعبنا بعد مسيرة عام على انطلاق مسيرات العودة مصمم على كسر الحصار.

وتشهد حدود قطاع غزة توتر منذ بدء فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/اذار العام الماضي حيث طالبت بكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عام وأكدت على حق العودة للأرضي الفلسطينية المحتلة.