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"كان": أي مواجهة إسرائيلية إيرانية ستكون كارثية على لبنان

الجمعة 01 مارس 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان": أي مواجهة إسرائيلية إيرانية ستكون كارثية على لبنان


القدس المحتلة / سما /

ذكرت "قناة كان العبرية"، نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قولها: إن هناك تكثيف في الاتصالات داخل وخارج لبنان لتجنيبه أي اشتباك إيراني - سوري - إسرائيلي محتمل.

وبحسب القناة العبرية، يعتقد مسؤولون في بيروت أن احتمال زج لبنان في جانب من المعارك في حال وقوعها وارد، إذا طلبت القيادة الإيرانية ذلك من حزب الله، محذرين من أن هذا الاحتمال سيعرّض الدولة كلها للقصف الجوي الإسرائيلي والأضرار الناجمة عنه.

وأضافت القناة: أن مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات اوضحت أن أية مغامرة عسكرية إيرانية إسرائيلية ستكون "كارثية النتائج" بالنسبة للبنان.

#اسرائيل #ايران #لبنان #حرب

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