استمرارا لجولته في المنظقة .. كوشنير يصل قطر لبحث "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وذكرت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما جهود عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وقالت الوزارة إن مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك حضرا الاجتماع.

وقد بحث كوشنر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي في أنقرة خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن".

وقبل ذلك زار كوشنر السعودية حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وبحث معهما "التعاون المتزايد" بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية، و"جهود إدارة ترامب الرامية لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، بالإضافة إلى "سبل تحسين الظروف في المنطقة بأكملها عبر الاستثمارات الاقتصادية".

وتأتي هذه الجولة الشرق أوسطية الجديدة بهدف البحث عن الدعم الإقليمي لخطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة بـ "صفقة القرن"