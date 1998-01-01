"اللجنة الدولية" تدعو لتحرك دولى اتجاه رفع الحصار عن غزة بشكل فوري

غزة / سما /

رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصارعن غزة، اليوم الجمعة، بتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة في قطاع غزة.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن التقرير يعزز كل التقارير الفلسطينية والدولية السابقة بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

ودعا بيراوي إلى تحرك فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة، ومحاسبة الاحتلال وقادته عن كافة اعتداءاتهم وتقديمهم للعدالة الدولية، والكف عن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ، ودعا إلى ضرورة العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينية.

وجدد بيرواي الدعوة لتحرك عربي ودولي ضاغط تجاه رفع الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً بشكل فوري، ومنح أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة حرية الحركة ومقومات الحياة الانسانية الكريمة.

وأشادت اللجنة، بتقرير لجنة التحقيق الأممية التي تمكنت من انجاز عملها رغم المعيقات الإسرائيلية التي وضعت في وجهها، وتعتبر أن ما خلص إليه التقرير من نتائج تدين دولة الاحتلال يعتبر خطوة كبيرة على طريق محاسبة اسرائيل التي اتهمها التقرير بارتكاب "جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين واستهدافهم بشكل ممنهج دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد لجنود الاحتلال".

وثمنت، اشارة التقرير بوضوح الى الآثار الخطيرة للحصار، وخاصة على القطاعات الإنسانية، والمفروض على قطاع غزة لأكثر من ١٢ عاما ومشيدة بمطالبته بالرفع الفوري للحصار".