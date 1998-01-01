  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اللجنة الدولية" تدعو لتحرك دولى اتجاه رفع الحصار عن غزة بشكل فوري

الجمعة 01 مارس 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اللجنة الدولية" تدعو لتحرك دولى اتجاه رفع الحصار عن غزة بشكل فوري


غزة / سما /

رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصارعن غزة، اليوم الجمعة،  بتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة في قطاع غزة.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن التقرير يعزز كل التقارير الفلسطينية والدولية السابقة بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

ودعا بيراوي إلى تحرك فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة، ومحاسبة الاحتلال وقادته عن كافة اعتداءاتهم وتقديمهم للعدالة الدولية، والكف عن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ، ودعا إلى ضرورة العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينية.

وجدد بيرواي الدعوة لتحرك عربي ودولي ضاغط تجاه رفع الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً بشكل فوري، ومنح أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة حرية الحركة ومقومات الحياة الانسانية الكريمة.

وأشادت اللجنة،  بتقرير لجنة التحقيق الأممية التي تمكنت من انجاز عملها رغم المعيقات الإسرائيلية التي وضعت في وجهها، وتعتبر أن ما خلص إليه التقرير من نتائج تدين دولة الاحتلال يعتبر خطوة كبيرة على طريق محاسبة اسرائيل التي اتهمها التقرير بارتكاب "جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين واستهدافهم بشكل ممنهج دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد لجنود الاحتلال".

وثمنت،  اشارة التقرير بوضوح الى الآثار الخطيرة للحصار، وخاصة على القطاعات الإنسانية، والمفروض على قطاع غزة لأكثر من ١٢ عاما ومشيدة بمطالبته بالرفع الفوري للحصار".

#حصار غزة #قطاع غزة #اسرائيل #جرائم حرب

الأكثر قراءة اليوم

ابو مذكور: تأجيل عدد كبير من المعتمرين بغزة للرحلات القادمة

الشيخ: الحكومة الجديدة ستعلن خلال ايام وأولى المهام خطة طوارئ مالية

نتنياهو يرفض الاستقالة ويؤكد سأحكم لسنوات عديدة

ما هي نتائج آخر استطلاعات الرأي بعد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو ؟

فتح: حماس عذبت أبناءنا بطريقه وحشية وتوجه رسالة لهنية وهذا مفادها...

اسعار العملات مقابل الشيكل

لجنة الانتخابات تصل قطاع غزة الاسبوع المقبل للقاء الفصائل

الأخبار الرئيسية

غرينبلات

غرينبلات: حماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لسكان غزة وتتصرف بتهور

مسيرات العودة

بالصور... اصابات بالرصاص بينها خطيرة و استهداف لسيارة اسعاف شرق قطاع غزة

فيديو ..ملايين الجزائريين يتظاهرون في الجزائر والشرطة تدفع بتعزيزات أمنية إلى محيط قصر الرئاسة

تقرير إسرائيلي: طرح "صفقة القرن" سيعقبه انفجار بالأراضي الفلسطينية

البردويل : زيارة حماس للقاهرة إيجابية ووضعت النقاط على الحروف