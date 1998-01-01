بشارة يبحث مع مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام التطورات الاقتصادية

رام الله / سما /

أجرى شكري بشارة وزير المالية والتخطيط، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوربي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، حول آخر التطورات الاقتصادية.

وأطلع بشارة خلال استقباله تيرستال في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على آخر التطورات المتعلقة بحجز اسرائيل اموال العائدات الضريبية، مؤكدا أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي جهة كانت قرصنتها.

وتطرق وزير المالية، خلال اللقاء الى المواضيع الهامة والأولويات التي يتم التحضير لمناقشتها في اجتماع المانحين المقبل.

بدورها، استنكرت تيرستال القرار الإسرائيلي بحجز الأموال الفلسطينية، مطالبة إسرائيل بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية. معربة عن قلقها لتدهور الوضع الاقتصادي في فلسطين وآثاره السياسية.