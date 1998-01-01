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الاوقاف تكشف عن موعد خروج الفوج الاول لمعتمرين غزة وتؤكد انتهاء الترتيبات

الجمعة 01 مارس 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف تكشف عن موعد خروج الفوج الاول لمعتمرين غزة وتؤكد انتهاء الترتيبات


رام الله / سما /

قال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الجمعة، إن الفوج الأول من مُعتمري قطاع غزة سينطلق صباح يوم الأحد عبر معبر رفح البري.

وأضاف في تصريحات صحفية،  أن كافة الاستعدادات المُتعلقة بسفر هذا الفوج اكتملت، بالتنسيق مع الجانب المصري وسفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وتابع: "تم تجهيز الحافلات في الجانب الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، لنقل الفوج الأول ويتكون من 800 معتمر، فيما ستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة مساء غد لنقل المُعتمرين صوب مطار القاهرة الدولي".

وأوضح: "نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من خلال موظفي ومسؤولي الوزارة قمنا بالترتيب مع مكاتب الحج والعُمرة، وتم تسليم وتوزيع جوازات السفر على الشركات، وبالتالي كافة الأمور التي من المتوقع أن تكون مُسهلة لعملية السفر تم الانتهاء منها".

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