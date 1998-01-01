  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأزهر يندد بالإجراءات الاسرائيلية القمعية بحق القدس

الجمعة 01 مارس 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يندد بالإجراءات الاسرائيلية القمعية بحق القدس


القاهرة /سما/

ندد الأزهر الشريف، اليوم الجمعة،  بسلسلة الإجراءات القمعية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وما شملته من اعتقالات لرموز المدينة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد "الأزهر" في بيان له ، دعمه للمقدسيين في مواجهة الإجراءات التعسفية، خاصة ما يتعلق بمحاولة سلطات الاحتلال إعادة إغلاق "باب الرحمة ومصلاه"، مشددًا على أن الحرم القدسي بكافة أركانه وملحقاته هو ملكية خالصة لشعبنا، ولا يجوز لسلطات الاحتلال المساس به، أو محاولة تقسيمه زمانيا أو مكانيا.

ودعا "الأزهر" كافة الأطراف إلى التحرك العاجل لمواجهة تلك الإجراءات، واتخاذ السبل السياسية والقانونية الكفيلة لإفشالها، كذلك دعم نضال شعبنا من أجل إقامة دولته المستقلة، ومساندة أبناء القدس المرابطين دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم.

#الازهر الشريف #القدس #القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

ابو مذكور: تأجيل عدد كبير من المعتمرين بغزة للرحلات القادمة

نتنياهو يرفض الاستقالة ويؤكد سأحكم لسنوات عديدة

رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة

اسعار العملات مقابل الشيكل

لجنة الانتخابات تصل قطاع غزة الاسبوع المقبل للقاء الفصائل

الحزب الديمقراطي الأميركي يهاجم نتنياهو: الفساد هو سرطان يجب مكافحته

أبو مرزوق: إطلاق مصر سراح الفلسطينيين بادرة ايجابية لبناء علاقات قوية

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بالصور... اصابات بالرصاص بينها خطيرة و استهداف لسيارة اسعاف شرق قطاع غزة

فيديو ..ملايين الجزائريين يتظاهرون في الجزائر والشرطة تدفع بتعزيزات أمنية إلى محيط قصر الرئاسة

تقرير إسرائيلي: طرح "صفقة القرن" سيعقبه انفجار بالأراضي الفلسطينية

البردويل : زيارة حماس للقاهرة إيجابية ووضعت النقاط على الحروف

الشيخ: الحكومة الجديدة ستعلن خلال ايام وأولى المهام خطة طوارئ مالية