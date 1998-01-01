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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة

الجمعة 01 مارس 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة


غزة / سما /

أكد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة،  أن مسيرات العودة شكلت أملاً متجدداً لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئة في بيانها الختامي، كافة أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية" الذي يوافق يوم المرأة العالمي.

وقالت الهيئة ، إن المسيرات كانت ولا زالت سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات ومشاريع التطبيع، مبدية ترحيبها بالتقرير الأممي حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة.

وطالبت الهيئة بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما طالبت الهئية السلطات الليبية الشقيقة بالافراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة الذين جرى محاكمتهم.

وهنأت الهيئة  الوطنية العليا لمسيرات العودة، الرفيقة المناضلة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#الهيئة الوطنية #مسيرات العودة #حدود غزة #شعار الجمعة القادمة #غزة #قطاع غزة

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