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أهالي كفر قدوم يجددون الدعم للرئيس عباس

الجمعة 01 مارس 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي كفر قدوم يجددون الدعم للرئيس عباس


قلقيلية / سما /

جدد أهالي قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، اليوم الجمعة، دعمهم للرئيس محمود عباس، وذلك خلال مسيرتهم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن مئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، مرددين الشعارات الوطنية الداعمة للقيادة التي تخوض أوسع معركة سياسية ضد مؤامرات الاحتلال والإدارة الأميركية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر "صفقة القرن".

وأكد شتيوي أن المقاومة الشعبية ستشكل درعا حصينا لحماية منجزات القيادة الدبلوماسية على طريق إنهاء الاحتلال، وتحقيق الأهداف التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من أبناء شعبنا.

#الرئيس عباس

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