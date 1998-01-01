الحية: مسيرتنا مستمرة وشعبنا في جعبته الكثير ليظهره وهناك جولة لالزام الاحتلال بالتفاهمات

غزة / سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، أن مسيرات العودة مستمرة حتى ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا، موضحا أن "الاحتلال ظن واهماً أن بإمكانه كسر إرادة شعبنا".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفعل الشعبي عاد بعد تلكؤ الاحتلال من تنفيذ مطالب أبناء شعبنا، لافتا أن شعبنا يقول للعالم إن في "جعبتنا الكثير ليظهره".

وأكد الحية أن على الاحتلال الاستجابة لمطالب شعبنا وإلا فإن مسيراتنا مستمرة.

وحول العلاقة مع مصر قال الحية: نرى في علاقاتنا مع مصر أنها علاقة استراتيجية تتطور، مقدرًا الجهد العالي الذي بذلته القيادة المصرية في إعادة الشبان الـ4 المحتجزين لذويهم بغزة.

وشدد على أن الأشقاء في مصر يراقبون تلكؤ الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات ولديهم جولة جادة لإلزام الاحتلال، وفق قوله.