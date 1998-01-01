  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والد الجندي غولدن: الحكومة أضاعت فرصة تاريخية للتوصل لصفقة تبادل اسرى

الجمعة 01 مارس 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد الجندي غولدن: الحكومة أضاعت فرصة تاريخية للتوصل لصفقة تبادل اسرى


غزة / سما /

قال سيمحا غولدن والد الجندي هدار غولدن الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، إن الحكومة الإسرائيلية، أهدرت هذا الأسبوع فرصة تاريخية للتوصل إلى أفضل اتفاق لتبادل الأسرى منذ حرب "يوم الغفران".

وأضاف خلال فعالية أسبوعية أقيمت اليوم الجمعة بساحة "راعيم" في غلاف غزة: إن حكومة إسرائيل اضاعت الفرصة التاريخية، عندما سمحت بالإفراج عن معتقلي حماس المحتجزين في السجون المصرية منذ 2015، دون أي مقابل.

وتابع: أعادوهم إلى غزة "المصريون" دون أن يتلقى رئيس الوزراء "نتنياهو" أي شيء، وهذا يعني أن السيسي يدرك أن الجنود ليسوا على ضمن أولويات نتنياهو.

وكانت  مصر قد أفرجت أمس الخميس،  عن ثمانية فلسطينيين، بينهم المختطفون الأربعة الذين أمضوا 1920 يوما في السجون المصرية.

#والد الجندي غولدن #هدار غولدن #غزة #مصر #حماس #اسرائيل #تبادل اسرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور .. هنية يعلن عودة ٨ معتقلين الى غزة بعد افراج السلطات المصرية عنهم

ابو مذكور: تأجيل عدد كبير من المعتمرين بغزة للرحلات القادمة

نتنياهو يرفض الاستقالة ويؤكد سأحكم لسنوات عديدة

رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة

ملادينوف يكشف عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة في قطاع غزة

الفصائل بغزة: 30 مارس سيكون يوما مشهودا وتطالب برفع الحصار عن غزة

تفاصيل لقاء الحمدلله بالمانحين في رام الله

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بالصور.. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق قطاع غزة والاحتلال يطلق النار

تقرير إسرائيلي: طرح "صفقة القرن" سيعقبه انفجار بالأراضي الفلسطينية

البردويل : زيارة حماس للقاهرة إيجابية ووضعت النقاط على الحروف

الشيخ: الحكومة الجديدة ستعلن خلال ايام وأولى المهام خطة طوارئ مالية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة باب الرحمة" ضمن مسيرات العودة