والد الجندي غولدن: الحكومة أضاعت فرصة تاريخية للتوصل لصفقة تبادل اسرى

غزة / سما /

قال سيمحا غولدن والد الجندي هدار غولدن الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، إن الحكومة الإسرائيلية، أهدرت هذا الأسبوع فرصة تاريخية للتوصل إلى أفضل اتفاق لتبادل الأسرى منذ حرب "يوم الغفران".

وأضاف خلال فعالية أسبوعية أقيمت اليوم الجمعة بساحة "راعيم" في غلاف غزة: إن حكومة إسرائيل اضاعت الفرصة التاريخية، عندما سمحت بالإفراج عن معتقلي حماس المحتجزين في السجون المصرية منذ 2015، دون أي مقابل.

وتابع: أعادوهم إلى غزة "المصريون" دون أن يتلقى رئيس الوزراء "نتنياهو" أي شيء، وهذا يعني أن السيسي يدرك أن الجنود ليسوا على ضمن أولويات نتنياهو.

وكانت مصر قد أفرجت أمس الخميس، عن ثمانية فلسطينيين، بينهم المختطفون الأربعة الذين أمضوا 1920 يوما في السجون المصرية.