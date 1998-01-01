فتح: حماس عذبت أبناءنا بطريقه وحشية وتوجه رسالة لهنية وهذا مفادها...

رام الله / سما /

اتهم أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، اليوم الجمعة، حركة حماس باختطاف وتعذيب أبناء حركة فتح "بطريقه وحشية لا يمكن لفلسطيني أن يتخيلها".

وأضاف في تصريح صحفي : "إن حماس قامت بشبح أبناء حركة فتح وضربهم وتعذيبهم في البرد القارس، وزجهم في أقبية مظلمة باردة، والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا، وزج المناضلين مع العملاء والجواسيس والمجرمين".

ووجه القواسمي رسالة، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "أين أنت من قيم الاسلام الذي تدعي؟ أين أنتم من أخلاق عمر الفاروق وابو بكر وعثمان وعلي؟ كيف تجرؤون على تعذيب أبناء جلدتكم للاختلاف بالرأي؟".

وتابع الناطق باسم حركة فتح: "إن حكم الظالمين لا يدوم، وأن شعبنا الفلسطيني في غزة كسر حاجز الصمت".