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السجن عاما لشرطي تجاوز السرعة في سويسرا

الجمعة 01 مارس 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن عاما لشرطي تجاوز السرعة في سويسرا


وكالات / سما /

تلقى ضابط شرطة سويسري حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب السرعة أثناء مطاردته للصوص مشتبه بهم.

وأعلن محاميه امس الخميس أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة واحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون إس دي أيه".

وتم القبض على الضابط، الذي كان يقود سيارته بسرعة 126 كيلومترا في الساعة، في منطقة طولها 50 كيلومترا في جنيف في عام 2017.

وأصدر القضاة حكما بأن مطاردة الشرطة ليست سببا للإعفاء عن الالتزام بقواعد السرعة الصارمة في سويسرا، لأن الضابط كان يحاول فقط القبض على اللصوص، وليس إنقاذا للأرواح.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها المحاكم السويسرية قيودا على مطاردات سيارات الشرطة.

وأيدت المحكمة العليا في البلاد غرامة مماثلة على ضابط آخر في جنيف في عام 2017، قائلة إن الشرطة لا يجب أن تعرض حياة الآخرين للخطر على الطريق عندما يقوم ضباطها بالسير بسرعة باسم القانون.

#السجن

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