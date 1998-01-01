8 علامات صامتة لسرطان البروستاتا

وكالات / سما /

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين الرجال، كما هو الحال مع سرطان الثدي في النساء، ولعل وصول السرطان لمرحلة متأخرة، هو تجاهل البعض بل عدم علم البعض للعلامات والأعراض الصامتة لهذا النوع من السرطانات – سرطان البروستاتا".

لذا سنعرض لكم فيما يلي بعض العلامات الصامتة التي تنذرك بإصابتك بسرطان البروستاتا الخطير، والتي لا يعلمها الكثيرون، اطلع عليها وكن حذرًا لها، لتحمي نفسك من تدهور الوضع في حالة اصابتك الفعلية بهذا النوع من السرطانات.

لديك تورم غير مؤلم في الخصية

واحدة من أكثر أعراض سرطان الخصية شيوعاً هي وجود كتلة خالية من الألم في الخصية، وفقاً لجوزيف هاريهيل، دكتوراه في الطب، وهو أستاذ مساعد في جراحة المسالك البولية في جامعة بنسلفانيا.

ويضيف: "من المهم أن يدرك الرجال أن الورم في كثير من الأحيان لا يسبب أي ألم كبير، وبالتالي لا يلفت انتباه الكثيرين وجود ورم من الأساس، وبالتالي يأتي أهمية الفحص الذاتي الخصوي المنتظم".

الشعور بثقل في الصفن

على الرغم من أنك قد لا تشعر بالألم، فإن ثقل الصفن هو أحد أعراض سرطان الخصية المميزة، حيث تشعر بأن هناك مجرد ثقل أو سحب في كيس الصفن، وعند ملاحظة ذلك يجب عليك التوجه إلى الطبيب فوراً لإجراء الكشوفات اللازمة.

مرور ابنك بسن البلوغ المبكر

تنتج بعض أورام الخصية الأندروجين، وهو هرمون ذكري يسبب علامات البلوغ عند الشباب.

لذلك فإن صغار السن الذين يعانون من تغلظ الصوت ونمو الشعر وغيرها من علامات البلوغ، ولكن في وقت مبكر جداً قد يكون لديهم سرطان الخصية، وذلك وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.

ومن هذا المنطلق ننصحك إذا كنت ترغب في حماية عائلتك، أن تتأكد من إدراك أي تغييرات غير عادية في نمو طفلك.

حساسية وكبر الثدي

قد تظن أن النساء فقط يشعرن بعدم الراحة والحساسية والكبر في ثديهن ومع ذلك، يمكن للرجال الذين يعانون من أعراض سرطان الخصية أيضاً كبر في الثدي والشعور بمشاعر غريبة داخل ثديهم؛ حيث ينتج الورم الخصوي بروتينًا يمكن أن يسبب هذه التفاعلات في منطقة الصدر لدى الرجال، وفقًا لما ذكره شيلاجيت كوندو، أستاذ مساعد في المسالك البولية في كلية الطب في جامعة نورث وسترن في فينبيرغ.

لذلك عند الشعور بمشاعر غريبة داخل الثدي أو نموه بشكل غريب، اعتبره علامة تحذير من جسمك، وتحدث إلى طبيبك.

تغير شكل الخصية

التغير في حجم خصية واحدة مقارنة بالأخرى يعد ذلك علامة صامتة لسرطان الخصية، وذلك وفقاً للدكتور كوندو.

بالطبع، من الطبيعي أن تكون خصية واحدة أكبر أو تعليقها بشكل مختلف عن رفيقها. ومع ذلك ، إذا لاحظت تورمًا غير معتاد أو انتفاخًا في خصية واحدة، فحدد موعدًا مع طبيبك المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان.

وجود سوائل داخل كيس الصفن

قد يكون من الطبيعي أن يتجمع السائل في كيس الصفن الخاص بك، ولكن يجب الانتباه إذا استمر ذلك لمدة تزيد على أسبوع.

يشرح الدكتور كوندو إذا كان لديك السوائل في كيس الصفن الخاص بك لأسابيع مصاحبة بآلام شديدة لا تذهب فقد يكون قد حان الوقت للذهاب لطبيبك والاطمئنان من عدم إصابتك بسرطان البروستاتا.

آلام الظهر أثناء السعال

عندما يبدأ بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم. هذا يعني أن السرطان يتقدم، وتقول بعض الأبحاث والدراسات العلمية إن ما بين 10 إلى 20 في المائة من الرجال المصابين بسرطان الخصية قد يشكون من أعراض لا علاقة لها بالخصيتين.

حيث قد يكون وجود ورم في الرقبة علامة على أن السرطان ينتقل إلى العقد الليمفاوية، إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، تأكد من فحص نفسك لأي كتل وزيارة الطبيب.

لديك ألم في المعدة

يمكن أن يكون ألم البطن الشديد، جنباً إلى جنب مع غيرها من الأعراض الصامتة، علامة على وجود سرطان الخصية المتقدم، وذلك وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، ولكن كن على علم بأن تلك الآلام قد تكون أيضًا عرضاً لبعض الأمراض الأخرى مثل تضخم العقد الليمفاوية وانتشار السرطان إلى الكبد .