بطولة العرب للشطرنج : بعثة شباب الخليل تصل تونس

غزة / سما /

وصلت بعثة نادي شباب الخليل للشطرنج الى مقر اقامتها في مدينة ياسمين الحمامات في تونس، للمشاركة في بطولة الأندية العربية البطلة للشطرنج، التي حازت على بطولة دوري الشطرنج في بلادها للعام (2018).

يمثل نادي شباب الخليل فلسطين في هذه البطولة، حيث افتتح البطولة رئيس الجامعة التونسية للشطرنج بمشاركة رؤساء الوفود المشاركة في هذا المحفل الرياضي العربي الكبير للرياضة الذهنية.

ويتراس بعثة فلسطين أمين سر الاتحاد الفلسطيني للشطرنج خالد عزالدين رئيسا، بهاء القواسمي ادارياً، أما لاعبو فريق نادي شباب الخليل فهم: بهاء مسودة، طاهر عادي، وائل الجعبة وعصام غيث.

أما الأندية المشاركة في البطولة فهي: شباب الخليل (فلسطين)، طويق السعودي (السعودية)، المهندسين اللبناني (لبنان)، مصراطة الليبي (ليبيا)، النادي الكويتي للألعاب الذهنية (الكويت)، نادي الأمانة (الأردن)، نادي الغيضة (اليمن)، نادي سبورتنغ (الجزائر)، نادي بقصيبة (تونس)، نادي الاتصالات (العراق)، نادي بوحجر (تونس) ونادي خانزاد (العراق).

وحسب القرعة التي جرت فان فريق نادي شباب الخليل سيقابل فريق نادي خانزاد العراقي.