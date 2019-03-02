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الاسبوع السابع عشر لدوري الاولى ينطلق اليوم

الجمعة 01 مارس 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسبوع السابع عشر لدوري الاولى ينطلق اليوم


رام الله / سما /

تنطلق الجمعة 1/3/2019 مباريات الاسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الاولى والذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتجري مباريات الاسبوع كالتالي :

مباريات الجمعة21/3/2019

الخضر + العربي

يحتضن ملعب الخضر اللقاء والذي يعتبر ملعبا بيتيا للفريقين وتنطلق المباراة الساعة الثالثة بعد الظهر ويراقبها ربحي وقاد .

لم يشفع لفريق الخضر تطوره الفني منذ بداية مرحلة الاياب فقد بقي سوء الطالع يلازم الفريق الذي يتذيل القائمة برصيد "8" نقاط مبتعدا على اقرب منافسيه " دورا " بخمس نقاط .

فيما فريق بيت صفافا يحتل المركز العاشر برصيد " 16" نقطة

مباراة صعبة على الفريقين .

القوات + هلال اريحا

على ملعب فيصل يجري اللقاء الذي سيراقبه مجدي زبيدات وينطلق الساعة الثالثة .

نتائج لافته حققها الفريق الريحاوي في مرحلة الاياب قفزت به الى المركز السابع برصيد " 18 " نقطة .

وهذا حال القوات بالرغم من حالة عدم الثبات التي يمر بها الفريق والذي يحتل المركز الرابع برصيد "27" نقطة .

اهلي قلقيلية + نادي جنين

يحتضن ملعب نابلس اللقاء ويراقبه انيس سماعنه الذي سيبدأ الساعة الثالثة .

"24" نقطة حصيلة نقاط الاهلي فيما جنين في المركز الثامن برصيد "17" نقطة .

فوز الاهلي يعني تعمقه ووصوله الى المقدمه ، و فوز جنين يعني التعمق في المنطقة الدافئة .

السبت 2/3/2019

دورا + ابناء القدس

على ملعب دورا يجري اللقاء الذي يراقبه محمد جوابرة ويبدأ الساعة الثالثة .

مطلوب من الفريقين مجهود مضاعف لحصد المزيد من نقاط المباريات خاصة دورا الذي لم يتجاوز رصيده حتى الان ال "13" نقطة فيما رصيد الابناء " 17" نقطة .

العبيدية + العيسوية

يحتضن ملعب اريحا اللقاء الذي سيبدأ الساعة الثالثة بعد الظهر .

يراقب اللقاء احمد بشارات ، مباراة قوية لن يفرط فيها فريق العيسوية بسهولة ففوزه يعني اقترابه كثيرا من وصافة الترتيب ، وكذلك الحال للفريق المكافح " العبيدية "

طوباس + اسلامي قلقيلية

يجري اللقاء الساعة الثالثة بعد الظهر على ملعب الجامعة الامريكية ويراقبه انيس سماعنة . مباراة بين صاحب المركزين الاول والثاني والفائز منهما يعني تصدره الترتيب الاسبوع القادم على الاقل .

الاسلامي رصيده "32" نقطة فيما رصيد طوباس "31" نقطة .

#دوري الاولى

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