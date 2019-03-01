دوري القدس في أسبوعه الخامس عشر

رام الله / سما /

تتواصل مباريات الاسبوع الخامس عشر من دوري القدس للمحترفين برعاية اوريدو والذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حيث تجرى الجمعة 1/3/2019 ثلاث مباريات على ان تستكمل المباريات يوم السبت علما بانه جرت الخميس مباراة واحدة جمعت الظاهرية وثقافي طولكرم على ملعب دورا وانتهت بفوز الظاهرية بهدف مقابل شيء حققه احمد ماهر في الدقيقة "92" وفيما يلي التفاصيل :

لقاءات الجمعة

الامعري + مركز بلاطة

يستضيف مركز شباب الامعري شقيقه فريق مركز شباب بلاطة في مباراة تجري على ملعب ماجد اسعد بالبيرة الساعة الثانية والنصف ويراقبها فدائي نافع .

وتعتبر المباراة مهمة للفريقين فمركز بلاطة يريد مواصلة الصدارة ولا يمكنه التفريط بأي نقطة فيما مركز شباب الامعري له نفس الموقف خاصة وفي ظل تراجع نتائجه الاخيرة حتى انه اصبح في المركز العاشر برصيد "17" نقطة .

شباب الخليل

هلال القدس

مباراة الاسبوع التي تجمع الوصيف على اللائحة " شباب الخليل " والعائد من التمثيل الاسيوي " هلال القدس " .

المباراة تجري على ملعب الحسين وتنطلق الساعة الثالثة بعد الظهر ويراقبها ناصر عمايره

مباراة مهمة لشباب الخليل لمواصلة المطاردة ، وللهلال الذي عينه الاولى على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في كاس الاتحاد الاسيوي والعين الثانية على بطولة الدوري المحلي .

مركز طولكرم + جبل المكبر

على ملعب طولكرم يستضيف مركز الشباب فريق المكبر وتجري المباراة الساعة الثالثة ويراقبها عوض بدير .

خمس نقاط هي حصيلة ما جمعه مركز طولكرم خلال بطولة الدوري حتى الان فيما رصيد المكبر " 17" نقطة .

مباراتا السبت

واد النيص + مؤسسة البيرة

على ملعب الخضر يجري اللقاء الذي سينطلق الساعة الثالثة ويراقبه ابراهيم الحروب .

في الاسبوع الماضي اخفق واد النيص امام المتصدر بلاطة وبقي رصيده "23" نقطة فيما فازت البيرة على الظاهرية ورفعت رصيدها الى "18" نقطة .

مباراة مهمة للطرفين .

السموع + اهلي الخليل

على ملعب دورا يجري اللقاء الذي سيراقبه محمد جوابرة وينطلق الساعة الثالثة بعد الظهر .اهلي الخليل تقدم في مرحلة الاياب بخطى ثابته وتقدم ليحتل المركز الثالثة برصيد " 24" نقطة وله مباراة مؤجلة .

فيما السموع في المركز السادس برصيد "21" نقطة ، ديربي خليلي في دورا يسعى الطرفان لنيل نقاط المباراة .