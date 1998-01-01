الاحتلال يفرج عن الأسير إياد أبو هاشم من رفح

غزة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، عن الأسير المجاهد إياد محمود سليم أبو هاشم (43 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة (22) عاماً.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو هاشم بتاريخ 13/02/1997م بعد تنفيذه لعملية طعن لأحد الجنود الإسرائيليين في معبر رفح الحدودي؛ وأصدرت المحكمة الاسرائيلية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (16) عاماً، بتهمة محاولة قتل جندي اسرائيلي والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وفي نفس السنة قامت بمضاعفة الحكم ستة سنوات أخرى ليصبح حكمه (22) عاماً، وذلك بعد أن قام الأسير إياد بضرب شرطي اسرائيلي، في سجن نفحة لمعاملته السيئة للأسرى أثناء التفتيش للغرفة التي كان يقبع بها.