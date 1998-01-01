شمايكل يؤيد بقاء سولشاير مع اليونايتد لهذا السبب

وكالات / سما /

ساند أسطورة حراسة المرمى الدنماركي بيتر شمايكل بقاء زميله السابق النرويجي أولي جونار سولشاير في منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحويل عقده إلى مدرب دائم بدلاً من منصبه المؤقت الحالي، الذي تولاه منذ رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018.

قال شمايكل في تصريحات لقناة “سكاي سبورتس” البريطانية: يستحق سولشاير أن يكون من المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بعقد نهائي، هو قام بعمل رائع في وقت قصير.

وأضاف الحارس السابق لليونايتد: يكفي أنه أعاد هيبة مانشستر يونايتد، بفضل إحياء ثقافة وهوية النادي في نفوس وعقول اللاعبين، منذ أن تولى المهمة.

وتابع: يجب أن تنظر للنتائج فقط لترى كم كان هذا مهماً، تعرفون أنه يمكنه الاستمرار في عمله ويمكنه قيادة فريق حر يهاجم ويستمتع ويسعى لتسجيل الأهداف.

وفاق سولشاير التوقعات بعد أن قاد الفريق الذي عانى مع جوزيه مورينيو ولم يخسر يونايتد معه في 14 مباراة محلية.

يذكر أن شمايكل كان زميلاً لسولشاير في فريق يونايتد المتوج بثلاثية دوري أبطال أوروباو الدوري الانجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي في 1999.