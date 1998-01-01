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راموس قد يتسبب في خروج الريال من دوري أبطال أوروبا!

الجمعة 01 مارس 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
راموس قد يتسبب في خروج الريال من دوري أبطال أوروبا!


وكالات / سما /

سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني قد يتسبب في خروج المرينجي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015/2016، بعد تصرفه الغير مسؤول في لقاء ذهاب ثمن النهائي أمام أياكس.

وتعرض سيرجيو راموس للإيقاف لمدة مباراتين بعد حصوله على الإنذار بشكل متعمد في مباراة أياكس الأخيرة، ليغيب بذلك عن لقاء العودة المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالإضافة إلى مباراة ذهاب ربع النهائي إذا تأهل المرينجي.

الأزمة الحالية التي سيتعرض لها فريق ريال مدريد تتلخص في إمكانية غياب الفرنسي رافايل فاران عن مباراة المرينجي أمام أياكس يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعرضه للإصابة في ركبته أثناء لقاء الريال أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي، في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبالرغم من تأكيدات صحيفة “آس” الإسبانية بأن الفرنسي رافايل فاران قد يشارك في مباراة ريال مدريد مساء غد السبت أمام برشلونة بالدوري الإسباني، إلا أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمور بحذر خشية تعرض اللاعب لانتكاسة تجعله يغيب عن مباراة أياكس يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت صحيفة “آس” أن في حالة غياب رافايل فاران عن مباراة أياكس بدوري الأبطال، سيضطر الأرجنيتني سانتياجو سولاري للدفع بناتشو، وباييخو معًا في خط دفاع ريال مدريد.

وأكملت الصحيفة بأن هذا الثنائي لم يلعبا سويًا منذ العاشر من شهر يناير عام 2018، وقد يكون هذا الأمر سببًا رئيسيًا في خروج المرينجي من دوري أبطال أوروبا.

#راموس

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