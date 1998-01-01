هازارد يعلق على واقعة كيبا وساري

دافع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي عن زميله الإسباني كيبا أريزابالاجا بعد الواقعة المثيرة للجدل التي حدثت في مباراة مانشستر سيتي عندما رفض الأخير الخروج من الملعب.

وتصدر كيبا عناوين الصحف العالمية في الأيام القليلة الماضية بعد أن تمرد على قرار مدربه ماوريسيو ساري الذي أراد استبداله في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافية الثاني من اجل الدفع بالحارس الأرجنتيني ويلي كابييرو لأنه يمتاز بالتصدي لركلات الجزاء.

وبرر كيبا موقفه عقب نهاية المباراة أنه لم يكن يعلم أن التبديل كان قراراً فنياً من المدرب ماوريسيو ساري، وظن أنه تبديل اضطراري بعد معاناته من إصابة خلال اللقاء.

وعلق هازارد على هذه الواقعة في تصريحات أبرزتها صحيفة ميترو، والتي قال فيها “لقد شرح موقفه للنادي واللاعبين والمدرب، بالإضافة إلى كابييرو، يعلم جيداً انه مخطئ، لكننا سوف نتخطى هذا الأمر”.

وتابع “كيبا يملك موهبة كبيرة، ويملك المقومات ليصبح واحد من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم”.

يذكر أن تشيلسي بات مهدداً بعدم التأهل لدوري أبطال اوروبا بعد أن تراجع للمركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال ومانشستر يونايتد اللذان يحتلان المركز الرابع والخامس على الترتيب.