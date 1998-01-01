تشيلسي يقاتل من أجل الحصول على توقيع زيدان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن إدارة نادي تشيلسي تحاول التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان ليتولى تدريب البلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد رحل عن صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

ويتعرض الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الحالي للعديد من الانتقادات بعد ابتعاده عن المنافسة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لخسارته لقب كأس كاراباو على يد مانشستر سيتي الذي تفوق عليه بالبريميرليج بسداسية تاريخية.

وأشارت صحيفة “ذا صن” بأن إدارة نادي تشيلسي تقاتل من أجل الحصول على توقيع زين الدين زيدان الذي سيعود للتدريب مرة أخرى بداية الموسم المقبل.

وأكملت الصحيفة أن تشيلسي عليه التحرك بسرعة للاتفاق مع زين الدين زيدان، خاصةً وأن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد معه، بعد الأخبار التي تفيد برحيل ماسيمليانو أليجري عن السيدة العجوز بنهاية هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي زيدان قد لعب في يوفنتوس من قبل، وقد يوافق على تدريب اليوفي إذا عرض مسؤولو النادي عليه الأمر، لذلك ستحاول إدارة تشيلسي إقناع المدرب الفرنسي بتولي تدريب البلوز في أسرع وقت.