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كأس اسبانيا: فالنسيا يلحق ببرشلونة الى النهائي

الجمعة 01 مارس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كأس اسبانيا: فالنسيا يلحق ببرشلونة الى النهائي


وكالات / سما /

لحق فالنسيا ببرشلونة الى المباراة النهائية من مسابقة كأس اسبانيا بفوزه على ريال بيتيس 1-صفر في اياب الدور نصف النهائي على ملعب ميستايا الخميس.

وسجل رودريغو مورينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2-2.

ولن تكون مهمة فالنسيا سهلة في مواجهة الفريق الكاتالوني الفائز باللقب في السنوات الخمس الأخيرة والساعي الى رفع رصيده من الألقاب في هذه المسابقة الى 31 لقبا.

وتخطى برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد الاربعاء بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخير ملعب سانتياغو برنابيو بعد ان تعادلا 1-1 على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة النهائية في 25 أيار المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

#فالنسيا

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