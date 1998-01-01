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الحزب الديمقراطي الأميركي يهاجم نتنياهو: الفساد هو سرطان يجب مكافحته

الجمعة 01 مارس 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحزب الديمقراطي الأميركي يهاجم نتنياهو: الفساد هو سرطان يجب مكافحته


القدس المحتلة / سما /

هاجمت السناتور الأميركية إليزابيث وارن، القيادية في الحزب الديمقراطي، والتي من المرجح أن تكون مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية، هاجمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، توجيه لائحة اتهام ضده، بعد إخضاعه لجلسة استماع.

وجاء في "تغريدة" كتبتها وارن على حسابها في "تويتر" الجمعة، أن "نتنياهو احتضن في السابق اليمين المتطرف، وهو الآن يتلاعب بالإعلام، ويحصل على رشاوي". وأضافت أن "التهم الموجهة إلى نتنياهو شديدة للغاية، وأن الفساد هو سرطان، ويجب مكافحته بشجاعة". ويواجه نتنياهو اتهامات "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وكان الرئيس الأميركي من الحزب الجمهوري دونالد ترامب، قد أبدى دعمه لنتنياهو الخميس، قبيل اتخاذ السلطات الإسرائيلية قرارها ضده، قائلا إن "نتنياهو هو رئيس حكومة ممتاز وقوي وذكي". ويشارك نتنياهو ترامب في وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية، على عكس الاختلافات بها، مع الرئيس الأميركي السابق من الحزب الديمقراطي، باراك أوباما.

وانتقدت أوساط يهودية في الولايات المتحدة بشدة، المساعي التي قادها نتنياهو، من أجل إدخال أحزاب يمينية متطرفة في إسرائيل إلى الكنيست، عبر الانتخابات التي ستجري في التاسع من إبريل / نيسان المقبل. وتعهّد نتنياهو بمنح هذه الأحزاب حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، إن نجح بتشكيلها.

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