البردويل : زيارة حماس للقاهرة إيجابية ووضعت النقاط على الحروف

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، إن الإفراج عن المعتقلين الثمانية من السجون المصرية جاء بجهود من حركة حماس وبتلبية من المخابرات المصرية والأجهزة القائمة على اعتقالهم، مقدما التهنئة للشعب الفلسطيني بالإفراج عنهم.

وأضاف البردويل في تصريحات صحفية ، "نأمل ألا يكون أي معتقل فلسطيني في أي دولة عربية وأن يكون الافراج عن الشباب الثمانية بشرى لكل المعتقلين".

وحول زيارة قيادة لحماس للقاهرة، وصفها بـ "الإيجابية"، وقال إنها "عززت العلاقات مع مصر ووضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف حماس من المصالحة والمبادئ التي قامت عليها ووضعت الكرة في ملعب محمود عباس".

وأضاف البردويل: "الجهود تكللت بالنجاح فيما يتعلق بوضع الجانب المصري في صورة الانتهاكات الإسرائيلية واختراق الاحتلال للتفاهمات ونأمل أن تتكلل الجهود بنجاح مصر في دورها بالمصالحة والتهدئة".

وأفرجت السلطات المصرية، مساء أمس الخميس، عن ثمانية معتقلين فلسطينيين، اعتقل أربعة منهم قبل ثلاث سنوات ونصف، أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح.