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المثلية الجنسية على أجندة أول قمة مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي

الجمعة 01 مارس 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المثلية الجنسية على أجندة أول قمة مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي


وكالات

حصل رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وكتب الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة الخميس "رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل"، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

من جهته، صرح بيتيل أن "عدم قول أي شيء لم يكن خيارا". وأعاد نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة "تسي دي اف". وكتب لايفرت أن كزافييه بيتيل (45 عاما) قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه "متزوج من رجل" وهو أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة".

وأكد عضو في حكومة بيتيل هذه المعلومات لصحيفة "ليسانسييل" التي تصدر في لوكسمبورغ. وقال لايفرت إن رد الفعل "تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين". وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015 السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

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