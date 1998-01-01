  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ما هي نتائج آخر استطلاعات الرأي بعد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو ؟

الجمعة 01 مارس 2019 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي نتائج آخر استطلاعات الرأي بعد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو ؟


القدس المحتلة / سما /

أظهر آخر استطلاع أجراه راديو 103 FM تراجعا كبيرا في شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتقدم واضح لحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وعن نتائج الاستطلاع فقد تصدر حزب غانتس وحل بالمرتبة الأولى بحصوله على 37 مقعداً في حال أجريت الانتخابات اليوم، يليه حزب الليكود بحصوله على 25 مقعداً في تراجع كبير عن نتائج الاستطلاعات السابقة.

وفي المرتبة الثالثة جاء حزب البيت اليهودي بحصوله على 10 مقاعد، واليمين الجديد 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد.

 نتائج الاستطلاع السيئة بالنسبة لليكود جاءت بعد قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدة قضايا فساد.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

آخر ضحايا خالد يوسف.. مذيعة سابقة في MBC

"الفياغرا" تقتل مصرية وهي تمارس العلاقة الحميمية

لردع حماس عن التصعيد.. تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال على عملية برية في غزة

ملادينوف يكشف عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة في قطاع غزة

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

تفاصيل لقاء الحمدلله بالمانحين في رام الله

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الحكومة الجديدة ستعلن خلال ايام وأولى المهام خطة طوارئ مالية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة باب الرحمة" ضمن مسيرات العودة

نتنياهو

نتنياهو يرفض الاستقالة ويؤكد سأحكم لسنوات عديدة

هنية

فيديو وصور .. هنية يعلن عودة ٨ معتقلين الى غزة بعد افراج السلطات المصرية عنهم

نتنياهو

رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة