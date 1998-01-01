ما هي نتائج آخر استطلاعات الرأي بعد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو ؟

القدس المحتلة / سما /

أظهر آخر استطلاع أجراه راديو 103 FM تراجعا كبيرا في شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتقدم واضح لحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وعن نتائج الاستطلاع فقد تصدر حزب غانتس وحل بالمرتبة الأولى بحصوله على 37 مقعداً في حال أجريت الانتخابات اليوم، يليه حزب الليكود بحصوله على 25 مقعداً في تراجع كبير عن نتائج الاستطلاعات السابقة.

وفي المرتبة الثالثة جاء حزب البيت اليهودي بحصوله على 10 مقاعد، واليمين الجديد 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد.

نتائج الاستطلاع السيئة بالنسبة لليكود جاءت بعد قرار المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدة قضايا فساد.