اجتماع للجنة الطوارئ في أسدود خوفا من التصعيد مع غزة

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس بلدية أسدود يحيائيل لسري للمرة الأولى منذ بداية العام 2019 اجتماعا للجنة الطوارئ في مدينة أسدود لمناقشة خطة الطوارئ الخاصة بمدينة أسدود في اوقات الحروب.

ووفقا لموقع اشدود نت العبري، جاء الاجتماع في ظل مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اشتعال الأوضاع مع جبهة قطاع غزة في أي لحظة ممكنة.

هذا وقد شارك في الاجتماع جميع ممثلي المنظومة الأمنية بما في ذلك ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء، حيث اتفقوا على خطة عمل تدريبية ستتضمن إجراء سلسلة من التدريبات والمناورات المشتركة بين بلدية اسدود والجهات الأمنية الأخرى للتعامل في أوقات الطوارئ.