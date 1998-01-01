هدم منزل في اللد بحجة البناء غير المرخص

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل شاهر أبو زايد، بحجة البناء غير المرخص، في حي المحطة بمدينة اللد رغم الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد الشديد امس الخميس.

وطوقت قوات الشرطة المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم هدمت جرافات بلدية اللد المنزل الذي كان يأوي 11 نفرا.

ونقل موقع ""عرب 48" عن عضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، قوله إن "السلطات تتذرع بذات الذريعة الباطلة في هدم المنازل وهي البناء غير المرخص. المنزل في حي المحطة وهو حي يعاني من سوء التنظيم والبنى التحتية".

وأضاف: "نستنكر ونشجب كل عمليات الهدم، ونحمّل رئيس البلدية مسؤولية كل عملية هدم، لأنه لم يوفر البديل للأهالي. ومن جانب آخر البلدية والمؤسسات لا تقبل بالحلول التي نطرحها ولا تقترح حلولا أخرى، ووسط ذاك العدم يستمر الهدم دون مراعاة ظروف العائلات العربية".

وختم أبو شريقي بالقول إن "قضية الهدم في اللد ليست جديدة علينا، وهي سياسة تهجير واضحة للسكان العرب فيها، ونحن دائما ما نحذر أهلنا في اللد ونناشدهم بعدم ترك المدينة في حالات كهذه، بل أن يشتروا الشقق السكنية في الأحياء التي أقاموها لليهود، وحسب رأيي هذا هو الحل لأزمة السكن".