شكوى ثانية ضد غانتس بالتحرش الجنسي

القدس المحتلة / سما /

قدم أحد زملاء الدراسة السابقين لرئيس الأركان السابق ورئيس حزب "حصانة إسرائيل" بني غانتس شكوى ضده بأنه قد تحرش جنسيا بأخته الصغيرة عندما كان بني غانتس في المدرسة.

ووفقا لموقع يديعوت، أوضح المشتكي أن غانتس قام بالتعري أمام أخته الصغيرة عندما كانا زميلان مع بعضهما في المدرسة، وذلك عندما جاء في أحد المرات لزياته في بيته هو وأمه.

يشار إلى أن الحديث يدور عن الشكوى الثانية يتم تقديمها خلال أقل من 24 ساعة ضد رئيس حزب "حصانة إسرائيل" بني غانتس تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، حيث كانت رون جايكوفس قد اتهمت مساء أمس بني غانتس بأنه قد تحرش بها جنسيا عندما كان في المرحلة الثانوية.