غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة باب الرحمة" ضمن مسيرات العودة

غزة / سما /

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "جمعة باب الرحمة" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة اليوم في المسيرات على حدود غزة تحت شعار "جمعة باب الرحمة".

كما دعت الهيئة لتكون الجمعة غضبا على المساس بأبواب المسجد الاقصى مشددة ان الشعب الفلسطيني يقدم الدليل على تمسكه بمقاومته وحريته.

وأضافت:"شعبنا بتمسكه بمقاومته يوجه صفعة لما يعرف بصفقة القرن، لن تمر المؤامرات على قدسنا وشعبنا".

