  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أمطار متفرقة والحرارة دون المعدل بـ 7 درجات

الجمعة 01 مارس 2019 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أمطار متفرقة والحرارة دون المعدل بـ 7 درجات


رام الله / سما /

 يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

غداً السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

آخر ضحايا خالد يوسف.. مذيعة سابقة في MBC

"الفياغرا" تقتل مصرية وهي تمارس العلاقة الحميمية

لردع حماس عن التصعيد.. تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال على عملية برية في غزة

ملادينوف يكشف عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة في قطاع غزة

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

تفاصيل لقاء الحمدلله بالمانحين في رام الله

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الحكومة الجديدة ستعلن خلال ايام وأولى المهام خطة طوارئ مالية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة باب الرحمة" ضمن مسيرات العودة

نتنياهو

نتنياهو يرفض الاستقالة ويؤكد سأحكم لسنوات عديدة

هنية

فيديو وصور .. هنية يعلن عودة ٨ معتقلين الى غزة بعد افراج السلطات المصرية عنهم

نتنياهو

رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة