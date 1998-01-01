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الحية : مصر لا تحتجز اي أموال لحماس وجاهزون للوحدة الوطنية على أساس الشراكة

الخميس 28 فبراير 2019 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : مصر لا تحتجز اي أموال لحماس وجاهزون للوحدة الوطنية على أساس الشراكة


غزة/سما/


اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن حركته ليس لديها أموال محتجزة في مصر، لافتاً إلى أن ما يشاع حول الموضوع كذب، ولا أساس له من الصحة. 

وقال الحية، على هامش استقبال الفلسطينيين المفرج عنهم من قبل مصر، مساء الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه غير جاهز لدفع استحقاقات الصفقة.
وأضاف  "إفراج مصر عن الشباب، يدل على عمق العلاقة بين مصر وفلسطين، وعلى تطور العلاقة بين مصر وغزة وحركة حماس"، شاكراً مصر على مواقفها مع قطاع غزة. 

وتابع: "نتمنى أن تنجح مصر في مزيد من التخفيف عن قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة الأخيرة"، لافتاً إلى أن زيارة وفد حركته الأخيرة للقاهرة، كانت ناجحة. 

وأوضح : "بحثنا ملف المصالحة ومواصلة القاهرة لجهودها بالملف، على الرغم من المعوقات التي نواجهها بسبب مواقف حركة فتح"، لافتاً إلى أن حماس جاهزة لكل ما يوصل للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة.
 

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