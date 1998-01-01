لهذا السبب.. ابو مذكور: تأجيل عدد كبير من المعتمرين بغزة للرحلات القادمة

غزة / سما /

أوضحت إدارة جمعية شركات الحج والعمرة في غزة، مساء اليوم الخميس، أن "إرباكًا شديدًا وعجزًا كبيرًا طرأ على تنسيق سفر المعتمرين من قطاع غزة".

وقال عوض ابو مذكور رئيس الجمعية في بيانٍ له ، إن ذلك الخلل سيترتب عليه تأجيل عدد كبير من المعتمرين للرحلات القادمة، بعد أن كان مقررًا سفر أولى الرحلات صباح الأحد المقبل.

ومن المزمع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريًا.

ودعا أبو مذكور المعتمرين المسجلين للعمرة إلى "تقبل الأمر بصدر رحب، والتعاون بسبب تلك الظروف الخارج عن إرادة الجميع".

يشار الى أن المواطنين في غزة لم يتمكنوا من أداء العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع مصر بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.