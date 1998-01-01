لجنة الانتخابات تصل قطاع غزة الاسبوع المقبل للقاء الفصائل

غزة / سما /

اعرب هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، عن أمله بأن تتوجه اللجنة الاسبوع القادم الى قطاع غزة للقاء حركة حماس وبقية الفصائل، وذلك ضمن التحضير لاجراء الانتخابات بعد صدور التصاريح اللازمه.

وفيما يتعلق بتفاصيل اجتماع حنا ناصر بالرئيس مساء امس، قال كحيل إنه تم وضع الرئيس بصورة الاجتماعات التي عقدت مع الفصائل في الضفة.

وأشار إلى ان هذا اللقاء ياتي ضمن الاتصالات الدائمة التي يجريها الرئيس بشكل دائم مع اللجنة للاطلاع على سير عملها في طار التحضير لإجراء الانتخابات.