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غانتس يدعو نتنياهو للاستقالة من منصبه

الخميس 28 فبراير 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يدعو نتنياهو للاستقالة من منصبه


القدس المحتلة / سما /

دعا  بني غانتس رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، مساء اليوم الخميس، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستقالة من منصبه وذلك عقب اتهامه بالفساد من قبل المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل.

وأضاف: "ان التحقيقات مع نتنياهو ستعجل مصلحته هي الهم الوحيد بحياته".

الى ذلك، اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل أفيحاي مندلبليط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.

وقرر مندلبليط تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.

#غانتس #نتنياهو #اسرائيل

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