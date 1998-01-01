الرئيس: نناشد الهند وباكستان احتواء الأزمة وعدم التصعيد

رام الله / سما /

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الأشقاء والأصدقاء في كل من الهند وباكستان، ببذل كل الجهود لاحتواء الموقف وعدم اللجوء للتصعيد، وذلك للحفاظ على علاقات حسن الجوار بما يخدم مصالح الشعبين والعالم أجمع.

وقال الرئيس، نتمنى على القيادتين الصديقتين سحب فتيل الأزمة واحتواء الموقف، مؤكدا استعداد فلسطين لبذل الجهود مع الجميع لضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

و أعرب الرئيس عباس عن تقديره والشعب الفلسطيني للقيادتين والشعبين على مواقفهما الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا أن علاقات دولة فلسطين مع الهند وباكستان علاقات تاريخية وعميقة ومستمرة بما يخدم مصالحنا المشتركة.