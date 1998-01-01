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غنام ووزير العمل القطري يبحثان آليات استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل بقطر

الخميس 28 فبراير 2019 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام ووزير العمل القطري يبحثان آليات استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل بقطر


الدوحة /سما/

بحث منير غنام السفير الفلسطيني لدى قطر، اليوم الخميس،  مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، سبل تسهيل وتنظيم آليات استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على اعداد مسودة اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل في البلدين الشقيقين على أن يتم توقيعها رسمياً بين الوزيرين في البلدين الشقيقين بعد الانتهاء من إجراءات تبادل المذكرات، والاتفاق على نص نهائي مشترك لهذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسهل وتنظم عملية استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر حسب احتياجات السوق القطري.

و بحث الطرفان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد أبدى الوزير القطري كامل الاستعداد لمزيد تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين الوزارتين الشقيقتين، مؤكداً حرص قطر الدائم على دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومؤازرته في نضاله العادل من أجل استعادة حقوقه وتحقيق أهدافه المشروعة في التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، بارك السفير غنام، للوزير فخرو توليه حقيبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ونقل اليه تحيات أخيه وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا.

و وضع غنام، الوزير القطري بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، موضحاً خطورة تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وتسارع وتيرة تهويد المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية بتسريع اعمال التوسع الاستيطاني وتزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال ومن قبل عصابات المستوطنين. وكذلك استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، مما يزيد من حدة الصعوبات المعيشية التي يعاني منها أبناء شعبنا تحت الاحتلال الغاشم واجراءاته التعسفية التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجرى اللقاء بحضور المستشار الأول في السفارة الفلسطينية الدكتور يحيى الأغا.

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