الدفاع المدني يتعامل مع 260 تدخلا خلال المنخفض

رام الله / سما /

قال الدفاع المدني، إن طواقمه تعاملت مع 260 تدخلا منذ دخول المنخفض وحتى الساعة الثالثة من مساء الخميس.

ووفقا لتقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني، أعلى التدخلات كانت حالات تصريف المياه من الطرق والمنازل وبلغت 170 حالة، كما تعاملت الطواقم مع فتح طرق مغلقة في 15 حالة وعملت مع الشركاء على تصريف المياه منها.

وأضاف التقرير: إنه تم إخلاء ما يزيد عن 20 شخصا، وتم التعامل مع 35 حالة أجسام متساقطة بسبب سرعة الرياح وكانت معظمها ألواح ولوحات إعلانية وأعمدة، وعملت الطواقم مع الشركاء على تحرير مركبات عالقة في 15 حالة منها حالتين كانتا بها المركبات مغمورة بالمياه بشكل شبه كلي.

وعملت الطواقم على تأمين أماكن ووضع إشارات تحذيرية في 20 حالة، كما تعاملت مع مصاعد عالقة في حالتين، وحادثي سير نتج عنها 5 إصابات بحالة طفيفة.

وأوضح التقرير أن أعلى المحافظات تدخلا كانت رام الله والبيرة بـ75 تدخلا، ومحافظة القدس بـ 70 تدخلا، ومحافظة بيت لحم 45، فيما عملت بمحافظتي جنين ونابلس 10 تدخلات لكل محافظة، وتوزعت باقي التدخلات وعددها 50 تدخلا على ست محافظات.

وأشار التقرير إلى أن طريق عين سينيا ما زالت مغلقة حتى اللحظة، وكذلك طريق كتف الواد في أريحا مغلق، ولفت إلى أن طريق قلنديا مشوش بسبب ارتفاع منسوب المياه