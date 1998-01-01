الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

رام الله / سما /

قال جواد عواد وزير الصحة، مساء اليوم الخميس، إن أقسام الطوارئ في كافة المشافي الحكومية تعمل كالمعتاد، ولم تسجل أي إصابات بين صفوف المواطنين حتى الآن نتيجة المنخفض الجوي العميق الذي تمر به فلسطين، وأن وزارة الصحة بكافة كوادرها على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا سمح الله.

وأكد عواد في بيان صحفي، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة تحسباً لأي طارئ، وأن أقسام الطوارئ وغرف العمليات وطواقمها الطبية في المشافي الحكومية تعمل بشكل انسيابي كامل وعلى أهبة الاستعداد.

وأضاف: ان هناك متابعة مباشرة من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وانه قام باطلاعه على جهوزية المستشفيات وطواقمها، واستعدادات أقسام الطوارئ، إضافة الى تزويد المشافي بكميات إضافية من الوقود والمواد الغذائية والأدوية، متمنيا السلامة والصحة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم".