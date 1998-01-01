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رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة

الخميس 28 فبراير 2019 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: اتهام نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة


القدس المحتلة / سما /

اتهم أفيحاي مندلبليط المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس،  رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك ضمن التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.

وقرر مندلبليط تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.

وفيما يتعلق بالملف 4000، فتم اتهام نتنياهو بتلقي الرشوة، وهذا الملف متعلق بصفقة بين نتنياهو ومدير شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" وهو أيضا مالك موقع "واللا" الإلكتروني، وفيها حصل مالك الموقع على امتيازات مقابل تغطية منحازة وإيجابية لنتنياهو.وسينشر المستشار القضائي للحكومة خلاصة التحقيقات وتهم الفساد الموجهة لنتنياهو في الساعات القادمة بعد نحو سنتين من التحقيقات.

وفي معرض رده الأول، وصف حزب الليكود الحاكم قرار مندلبليط بأنه "ملاحقة سياسية"، فيما أعلن نتنياهو أنه سيعلّق على القرار الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي.

ويتوقع أن  تأثر قرارات المستشار القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في إسرائيل بعد شهر ونصف.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الاحتلال،  قطع زيارته يوم أمس في موسكو وعاد لإسرائيل على ضوء استعداد مندلبليط تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو.

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