مجدلاني ومديرة عمليات "الاونروا" بالضفة يبحثان آخر التطورات المتعلقة بالاونروا

رام الله / سما /

بحث أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في الضفىة الغربية غوين لويس ، آخر التطورات والقضايا ذات الصلة بالخدمات وميزانية الاونروا .

ورحب مجدلاني في بداية اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، بالسيدة لويس ، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تضع كل ثقلها السياسي من أجل استقرار موازنة "الأونروا" وتوفير كافة مقومات دعمها، لأن الوكالة الشاهد الحي على قضية اللاجئين وخصوصا في ظل هذه الفترة الصعبة وحالة الحرب المفتوحة من قبل إدارة ترمب وحكومة الاحتلال والمحاولات المستمرة لشطب الوكالة، وتجفيف مصادرها المالية بهدف الغاء حق العودة .

ولفت لأهمية الاعتناء وتوفيرمقومات الصمود لمخيمات ومدارس مدينة القدس، قائلا: نعرف حجم الضغط الاسرائيلي تجاه ذلك والمحاولات التي تقوم بها لاغلاق مكاتب الوكالة بالقدس، تلك الاجراءات التي تتماشى مع خطة الاحتلال المدعومة من إدارة ترامب في إطار قانون القومية العنصري لانهاء أي وجود فلسطيني بالقدس.

وجدد مجدلاني التأكيد على مواصلة الدعم السياسي والمعنوي للوكالة لاستمرار تقديم خدماتها في مناطق عملها الخمس، وكذلك على المساندة والمساعدة في تذليل العقبات وأية مشاكل تواجهها.

بدورها، قالت لويس: نثمن مواقفكم المتواصلة والمستمرة تجاه الاونروا، ونتشارك نفس القلق تجاه الاوضاع الصعبة التي بحاجة إلى وقفة جادة لاستمرار الوكالة تقديم خدماتها، ونحن نبذل الجهود من أجل ذلك.

كما أكدت لويس أن "الاونروا" ستبذل كل الجهود من أجل مخيمات ومدارس مدينة القدس، وتركز عملها في الفترة القادمة تجاه ذلك، مع الاستمرار في حملة دعم الموزانة لتتمكن من الايفاء بخدماتها الى اللاجئين.