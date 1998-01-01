الجامعة العربية ترحب بتقرير حقوق الانسان حول قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

القاهرة /سما/

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي تم إعلانها اليوم ، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.

وأكد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح صحفي ، أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال امام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

ودعا الامين العام المساعد، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكدا أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.