بالاسماء.. هنية يعلن عودة ٨ معتقلين الى غزة بعد افراج السلطات المصرية عنهم

غزة / سما/

أعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، رسميا الافراج عن المختطفين الاربعة لدى السلطات المصرية قبل 3 اعوام ونصف.

ووفقا لمكتب هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن رسمياً الإفراج عن الإخوة الأربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة.

وأعرب هنية عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، معلنا عن نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.

يشار الى أن المحررين الثمانية هم عبدالله ابو الجبين و عبد الدايم ابو لبدة وياسر زنون وحسين الزبدة و وسيم ابو رجيلة و عبدالرحمن مصطفى و سالم شيخ العيد و عبد العزيز ابو ختلة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، قال صباح اليوم إنّ قضية الشبان الأربعة المختطفين لدى مصر، ليست كما هي بعد زيارته للقاهرة.

وجرى نقل الشبان الاربعة في موكب تابع لكتائب "القسام"، من معبر رفح البري نحو منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووصلت عوائل المفرج عنهم وقيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى منزل رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية استعدادا لاستقبالهم. فيما احتشد مئات من المواطنين امام منازل المفرج عنهم .

ورافق الشبان الاربعة إلى غزة قادما من مصر القيادي روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحماس وممثلها لدى مصر.