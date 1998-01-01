الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ترحب بالتقرير الاممي

غزة / سما/

رحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، بالتقرير الأممي حول ادانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيانها ، أن ما ورد في التقرير يكشف حقيقة الانتهاكات التي يمارسها جنود وقناصة الاحتلال بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وأضافت: ان الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تشدد على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان، حيث إن التعليمات والأوامر الصادرة للجيش لا زالت قائمة وبسببها يتواصل سقوط الشهداء ضحية هذه الأوامر والتعليمات التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء والإصابات البليغة في صفوف المدنيين العُزل الذين يشاركون بشكل شعبي في مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة الآمنة والكريمة.

واعتبرت ان بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيدا من "الإرهاب" ومزيدا من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار على القطاع وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية.

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قناصة الاحتلال عن قتل المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.