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الشعبية: تقرير اللجنة الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات

الخميس 28 فبراير 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: تقرير اللجنة الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات


غزة / سما /

رحب جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة ، اليوم الخميس،  بتقرير لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ضد المدنيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكداً أنها خطوة إيجابية يجب استكمالها بتحويل هذه الانتهاكات الموثقة في التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية.

واعتبر مزهر أن ما تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل، وتوثيق استهداف الاحتلال وقناصته لهم وخصوصاً للأطفال والنساء وذوي الإعاقة والطواقم الطبية يُشكّل فرصة لمؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتكفير عن أخطائها باعتماد ما جاء في التقرير من أجل تحقيق العدالة في فلسطين، وإدانة جرائم الاحتلال وجلب قادته إلى المحاكمة الدولية العاجلة.

وتساءل مزهر: " ماذا بعد إصدار هذا التقرير الأممي الذي يكشف بالأدلة حقيقة ما يمارسه الاحتلال بحق المدنيين في غزة؟، إن شعبنا الفلسطيني يطالب من هيئة الأمم والمؤسسات الدولية المختلفه بوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل بقعة من فلسطين وليس غزة فقط، على طريق إنهاء هذا الاحتلال، ولا يريد أيضاً أن يكون مصير هذا التقرير الأدراج المغلقة".

#الجبهة الشعبية #اللجنة الدولية #الامم المتحدة #غزة

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