تفاصيل لقاء الحمدلله بالمانحين في رام الله

رام الله / سما /

أجرى رامي الحمدلله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الخميس، مباحثات مع مانحين حول تداعيات اقتطاع اسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأطلع الحمد الله، المانحين خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين، ومستجدات الوضع الراهن وتداعيات قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

واستعرض الحمد الله ، مستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة الى التنمية الاقتصادية في فلسطين في ظل المعيقات الإسرائيلية، والجهود المبذولة لزيادة الناتج المحلي الفلسطيني، والاعتماد على المنتج الوطني وتخفيض استيراد المنتجات الاسرائيلية، بالإضافة الى خفض نسبة البطالة من خلال التوجه نحو التعليم التقني نظرا لحاجة السوق.

وردا على سن اسرائيل قانون الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، قال الحمدلله إن الرئيس محمود عباس وجه رسالة الى الرئيس الفرنسي ماكرون من أجل اعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي، نظرا للانتهاكات والخروقات الاسرائيلية لهذا البروتوكول.

وشدد الحمد الله على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والمقدسات في القدس والخليل، والاقتحامات اليومية خاصة للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.